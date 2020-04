in foto: Immagine di repertorio

Un altro vigile urbano è risultato positivo al coronavirus. Si tratta di un agente che presta servizio al Comando di Ostia. La stazione ‘Stefano Calcioli ‘ della polizia locale in via Capo delle Armi è stata chiusa fino al termine della sanificazione, per mettere in sicurezza gli ambienti. Nel frattempo in assenza di sede, i vigili urbani del Lido hanno continuato ad espletare il servizio su strada. Il vigile è stato sottoposto a tampone dopo aver riscontrato i sintomi della malattia, con febbre e tosse, che lo hanno insospettito e spinto a richiedere approfondimenti. Appresa la notizia, sono scattate le procedure indicate da protocollo per il tracciamento degli ultimi contatti dell'agente che ha contratto il Covid-19. Anche i suoi colleghi, circa una ventina, dovranno essere sottoposti a tampone e, qualora necessario, in osservazione in regime di isolamento domiciliare.

La denuncia dei sindacati

"Auguriamo una pronta guarigione al collega a cui esprimiamo piena solidarietà e sostegno" scrivono le Rsu della Cisl Fp, che hanno deninito l'accaduto "un fatto davvero grave e che ci interroga, visto il servizio prestato dalla polizia locale, in prima linea nel fronteggiare il contrasto alla diffusione del virus Covid-19, sulla delicatezza di certe mansioni e sulla assoluta necessità da parte di adempiere a tutti gli obblighi atti a garantire la salute e la sicurezza degli operatori impegnati nei controlli effettuati sul territorio". I lavoratori chiedono inoltre "risposte concrete" con maggiori tutele e protezioni.