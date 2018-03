La sindaca Virginia Raggi ha annunciato che dal 2024 le automobili alimentate a motore diesel non potranno più circolare nel centro di Roma. Secondo gli ultimi dati disponibili dell'Aci, che si riferiscono al 2016, lo stop coinvolgerebbe oltre un milione di automobili: 1.082.576 veicoli privati e 189.997 veicoli commerciali. Tali numeri, precisa Aci, potrebbero cambiare nel corso dei prossimi anni proprio tenuto conto della nuova misura annunciata dalla sindaca. Stando ai dati riportati dall'Aci il parco auto dei diesel è composto da veicoli pre omologazione Euro (il 10 per cento), quindi molto inquinanti, 2,8 per cento di veicoli Euro 1 e il 10,6 per cento di Euro 2, anche questi dannosi per l'ambiente.

Aci: "Il problema sono i veicoli commerciali"

Le automobili omologate Euro 4 sono la maggior parte a Roma: ben 873.566, cioè il 32,6 per cento dei veicoli aumentati a diesel. Secondo Aci si tratta di vetture di scarso valore commerciali, ma "che per molte famiglie rappresentano la soluzione alla mobilità individuale". Queste vetture nel 2024 praticamente non esisteranno più perché in gran parte rottamate, a patto che il governo vari adeguati incentivi, e saranno sostituite con modelli a metano (più ‘praticabili di quelli elettrici e meno costosi). In pratica resterebbero il 19,7 per cento dei modelli di Euro 5 (dal gennaio 2011) e l'8,6 per cento di moderne Euro 6 (in commercio dal settembre 2015), che però non sono inquinanti. Discorso diverso per i veicoli commerciali: solo il 21,7 per cento di quelli circolanti a Roma hanno un motore post Euro 5 e quindi poco inquinanti per l'ambiente.