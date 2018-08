Dal 20 agosto al 3 settembre divieto di transito per lavori nei sottovia Ignazio Guidi, Corso d’Italia e in viale del Muro Torto. Inevitabili le ripercussioni al traffico e le deviazioni, per questo i lavori di ammodernamento della linea elettrica sono stati programmati da tempo nel periodo estivo, con l'obiettivo di risparmiare quanto più possibile i disagi ai romani. "Nel sottovia Ignazio Guidi sono chiuse le rampe di accesso da via Nomentana, piazza della Croce Rossa e Corso d’Italia. In Corso d’Italia sono chiuse le rampe di accesso dalle carreggiate di superficie. In viale del Muro Torto, invece, c'è la svolta obbligatoria a destra all’uscita di via di Porta Pinciana per i veicoli provenienti da piazzale Flaminio", si legge nella comunicazione dell'agenzia di Roma Capitale Muoversi a Roma.

"Le linee dei mezzi pubblici soggette a variazione sono 89, 490 e 495. Le tre linee provenienti rispettivamente da piazzale Clodio, via Cornelia e Valle Aurelia, arrivati a viale San Paolo del Brasile proseguono per via Veneto, via Boncompagni e via Calabria, quindi tornano al regolare percorso. Quando provenienti da via Bressanone e stazione Tiburtina, invece, da Corso d'Italia proseguono verso piazzale Brasile, senza percorrere il sottovia, quindi riprendono il regolare percorso. Di conseguenza, nel sottovia di Corso d'Italia sono inoltre soppresse due fermate".