in foto: I carabinieri riconsegnano le fedi nuziali ai due sposini

Viaggio di nozze salvo per una coppia di sposini inglesi in visita a Roma rimasti vittima di un furto. Durante la loro permanenza nella Capitale si sono visti portare via dalla loro auto tutti i bagagli, compresi i regali di nozze, l'anello di fidanzamento e le due fedi. I carabinieri del Gruppo Ostia hanno arrestato sei persone ritenute responsabili di tredici furti in auto messi a segno in poco più di un mese. Sotto alla lente d'ingrandimento degli investigatori sono finiti gli abitanti del campo nomadi di via della Monachina. L’operazione ha portato complessivamente a ventuno arresti, di cui nove in flagranza di reato, consentendo la restituzione di bagagli ed effetti personali alle vittime per diverse decine di migliaia di euro. Finiti in manette, i responsabili sono stati portati nei carceri di Rebibbia e Regina Coeli. Il blitz è scattato all'alba, al termine di un'intesa attività investigativa iniziata a marzo scorso, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, Gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti.

Come avvenivano i furti in auto

Bersaglio dei ladri erano specialmente i veicoli presi a noleggio dai turisti, che spesso lasciavano incustodite le proprie valigie ed effetti personali all'interno del bagagliaio. Si tratta di vetture che si trovavano parcheggiate in zone molto affollate, come Lungotevere e Trastevere, sia nei grandi parcheggi dei commerciali come Parco Leonardo o Parco Da Vinci e i furti avvenivano in pieno giorno. Gli arrestati, sicuri di non essere scoperti, agivano sempre allo stesso modo: prendevano di mira un'auto in sosta, aprivano lo sportello rompendo uno dei finestrini e in pochi secondi portavano via tutti i bagagli, caricandoli sul proprio veicolo per poi darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce.