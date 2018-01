Disavventura notturna per i passeggeri di un treno Frecciargento partito da Roma e diretto a Genova: i 120 viaggiatori sono stati costretti a passare la notte a bordo del treno nonostante l’arrivo a Genova Principe fosse previsto alle 23.45 di ieri sera. Il problema è stato dovuto a una serie di ritardi accumulati da alcuni treni dell’alta velocità per un guasto riscontrato ieri sera sulla linea Av del Lazio.

I 120 viaggiatori a bordo del Frecciargento 8586 Roma-Genova, partito dalla Capitale alle 19.45, sono rimasti nelle carrozze fino alle 6 di questa mattina, quando sono arrivati a Genova con 6 ore e 15 minuti di ritardo. Inoltre, cinque passeggeri per proseguire il viaggio dalla città ligure hanno dovuto prendere un taxi di cui Trenitalia rimborserà il preso della corsa.

I passeggeri del Frecciargento hanno denunciato di aver passato “una notte da incubo, con scarsa assistenza e senza bevande calde e cibo”. Trenitalia ha ammesso i problemi e ha parlato di disagi per i passeggeri precisando però che a tutti loro sarebbero stati serviti i generi alimentari del bar punto ristoro all’interno del treno.

Il guasto che ha causato rallentamenti e ritardi sarebbe avvenuto a causa del maltempo degli scorsi giorni tra Gallese e Orte: i cinque treni ad alta velocità rimasti bloccati sono stati retrocessi fino alla stazione di Capena per poi essere inviati sulla linea tradizionale, accumulando ritardi medi di circa 200 minuti. Ritardi segnalati anche per 25 treni a media e lunga percorrenza. La linea dell’alta velocità è stata ripristinata solamente dopo le due di notte in seguito all’interno dei tecnici di Rfi.