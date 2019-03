in foto: Fiumicino, preso corriera della droga in aeroporto. Aveva 40 ovuli nello stomaco

Ha viaggiato da Parigi a Roma con 40 ovuli di cocaina. Ma una volta arrivata all'aeroporto di Fiumicino a tradirla è stato il suo atteggiamento sospetto e stranamente nervoso. I carabinieri in servizio allo scalo romano hanno deciso di controllarla e, quando non hanno trovato nulla nei suoi bagagli e in suo possesso, hanno deciso di approfondire gli accertamenti, accompagnandola presso il pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia. Attraverso una radiografia i medici hanno scoperto che la donna, una 40enne peruviana, aveva ingerito diversi ovuli termosaldati. I carabinieri della compagnia Aeroporti di Roma, al termine di accertamenti eseguiti in collaborazione con il personale dell'agenzia doganale dell'aeroporto, hanno arrestato la donna con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.

La corriera della droga era arrivata a Roma con un volo diretto da Parigi. Nel suo corpo aveva ben 40 ovuli contenenti cocaina per un peso superiore ai 250. La donna li aveva ingeriti probabilmente a Parigi o forse sull'aereo. L’arrestata, si legge sul comunicato diffuso dalle forze dell'ordine, al termine degli accertamenti sanitari è stata dimessa dal pronto soccorso e portata nel carcere di Civitavecchia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.