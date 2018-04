Incidente questa mattina in via Enrico de Nicola. Restringimenti di carreggiata per lavori in via di Pietralata e per dissesto del manto stradale in via Boccea. Chiuso al traffico un tratto di via Aventina. Nel quartiere Parioli la linea autobus 982 è ancora deviata, mentre in via delle Terme di Caracalla sono tornati al regolare percorso i bus 671-714 e 792. Concorso Pubblico fino al 13 aprile in via Aurelia con conseguenti disagi alla circolazione nella fascia oraria 08:30-13:30. Più nel dettaglio

In auto

Via di Pietralata, fra via del Forte di Pietralata e via dei Durantini, restringimento di carreggiata e senso unico alternato causa lavori fino al 21 aprile.

Via Aventina, intersezione via Baldassarre Peruzzi, corsia chiusa al traffico causa dissesto del manto stradale.

Via Boccea, all'altezza di via San Zeffiro Papa e tra via Bra e via Verolengo, per lavori di ripristino del manto stradale è previsto sino a mercoledì 11 aprile il divieto di sosta, la riduzione della carreggiata e un senso unico alternato.

Incidente in viale Enrico de Nicola.

Autobus e mezzi pubblici

Nel quartiere Parioli prosegue la chiusura di via Civinini e viene modificata la deviazione già in corso per la linea autobus 982. In direzione del capolinea Quattro Venti, i bus percorrono piazza Euclide, via Chelini, via Antonelli, via Siacci, piazza Pitagora e viale Bruno Buozzi.; al ritorno, stesso percorso in senso opposto tra viale Buozzi e piazza Euclide, poi i bus proseguono per via di Sacro Cuore di Maria e viale Pilsudski.

Conclusi i lavori in via delle Terme di Caracalla, sono tornati alla normalità i percorsi delle linee autobus 671-714-792 e da mercoledì anche la 717.

Manifestazioni ed eventi