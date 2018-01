Cantieri in via di Santa Costanza fino al 20 gennaio per operazioni sulla rete telefonica, in via Nerola fino al 19 per il ripristino della pavimentazione in seguito a lavori sulla rete del gas. Circolazione limitata a causa di una voragine in via Savona. Divieto di transito in via Carlo Dossi e per pedoni e biciclette sul ponte della Magliana. Continuano ad essere deviate le linee autobus 05-014 e 015 su viale Vasco da Gama. Manifestazioni e sit-in in giornata in largo Berdardino da Feltre, piazza Montecitorio e piazza della Libertà. Più nel dettaglio

In auto.

Circolazione limitata, dai primi giorni del mese, in via Savona, tra via Voghera e via La Spezia. A causa di una voragine e del successivo transennamento da parte dei Vigili del Fuoco, il transito è consentito solo al traffico locale diretto agli edifici interni e la strada si può percorrere da via La Spezia verso via Voghera. In vigore anche il divieto di sosta lungo tutta la strada.

Cantiere sulla rete telefonica in via di Santa Costanza. Sino al 20 gennaio, previsti divieti di sosta tra via Nomentana e piazza di Santa Costanza.

Cantiere in via Nerola per il ripristino della pavimentazione dopo lavori sulla rete del gas. Sino al 19 gennaio, saranno in vigore divieti di sosta e di transito.

Fino a venerdì 12 gennaio, per un intervento di manutenzione, sul ponte della Magliana sarà vietato il transito a pedoni e biciclette sul marciapiede ciclabile in direzione Eur.

Via Carlo Dossi, fra via Luigi Capuana e via Domenico Oliva, strada chiusa al traffico causa lavori sulle condutture d'acqua in direzione via Franco Sacchetti.

Autobus e mezzi pubblici.

Ancora deviate su viale Vasco de Gama le linee di bus 05-014 e 015 per un cornicione pericolante.

Manifestazioni ed eventi.