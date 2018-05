Restringimento di carreggiata in via Cesare Giulio Viola per rifacimento del manto stradale ed in via Mattia Battistini per lavori sui cavi interrati. Cantieri aperti anche in via Dario Niccodemi ed in via la Spezia. A partire da oggi la linea autobus 671 viene deviata in direzione del capolinea di piazzale Nervi e contestualmente vengono soppresse anche due fermate; torna invece regolare il percorso della 982 in via Civinini a seguito della riapertura della strada, interdetta al traffico da metà marzo per richiesta dei Vigili del Fuoco. Più nel dettaglio

In auto

Via la Spezia, fra via Foligno e via Savona, possibili difficoltà di circolazione fino al 18 maggio nella fascia oraria 09:30-16:30 a causa di lavoro di scavo da parte della società Italgas.

Via Cesare Giulio Viola, fra viale Castello della Magliana e via Carlo Veneziani, restringimento di carreggiata causa rifacimento del manto stradale e lavori di potatura fino al 31 maggio.

Via Dario Niccodemi, fra via Robert Musil e via Olindo Guerrini, senso unico di marcia causa rifacimento del manto stradale fino al 21 giugno.

Via Mattia Battistini, restringimento di carreggiata causa lavori su cavi interrati fino al 9 maggio.

Autobus e mezzi pubblici