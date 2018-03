Restringimenti di carreggiata causa lavori in via Baldo degli Ubaldi e in via delle Fornaci. Cantieri aperti anche in piazza Pio XI, via di Pietralata, piazza della Marranella e largo di Vigna Stelluti. Attiva da oggi la nuova linea autobus 520 che collegherà l'aeroporto di Ciampino con le stazioni di Cinecittà e Capanelle della metro A e con la stazione Capannelle della Fl4. Previste in giornata riduzioni di servizio sulle linee A e B della metropolitana a causa del coinvolgimento di dipendenti Atac nell'appuntamento elettorale. Più nel dettaglio

In auto.

Via delle Fornaci, intersezione con via Giuseppe Missori, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 14 marzo.

Largo di Vigna Stelluti, possibili difficoltà di circolazione causa lavori di potatura fino al 9 marzo.

Via di Pietralata, prossimità via Tiburtina, fino al 14 marzo lavori di apertura scavo per riparazione cavo.

Piazza della Marranella, possibili difficoltà di circolazione causa rifacimento del manto stradale fino al 9 marzo nella fascia oraria 09:00-17:00.

Via Baldo degli Ubaldi, altezza via Boccea, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 16 marzo.

Piazza Pio XI, fra via Anastasio II e via Gregorio VII, lavori di ripristino del manto stradale fino al 16 del mese.

Autobus e mezzi pubblici.