Restringimenti di carreggiata causa lavori in via Georgofili, via dei Cocchieri e piazza Lorenzo Lotto. Chiusi al traffico tratti di via Archimede per cantiere aperto e di via di Selva Nera per operazioni di sostituzione di un palo Telecom pericolante; deviazione su quest'ultima strada per la linea autobus 028. Manifestazioni ed eventi in zona Stadio Olimpico, piazza Vidoni e lungotevere Castello. Previste ampie zone di sicurezza in Centro a causa della visita del Presidente della Turchia Erdogan. Più nel dettaglio

In auto.

Via dei Cocchieri, restringimento di carreggiata causa lavori su cavi interrati fino al 9 febbraio.

Via di Selva Nera, fronte civico 308, strada chiusa al traffico per sostituzione palo Telecom. Deviazioni in loco: per chi proviene da via di Boccea, sul percorso via Irma Bandiera, via Cecilia Deganutti, largo Ines Bedeschi; per chi proviene da via Riserva Grande, per largo Ines Bedeschi, via Raoul Achilli, via Gabriella degli Esposti, via Irma Bandiera.

Via dei Georgofili, fra viale del Caravaggio e via Amedeo Modigliani, restringimento di carreggiata per lavori fino al 20 febbraio nella fascia oraria 09:00-17:00.

Via Archimede, fra via Barnaba Oriani e via di San Valentino, divieto di transito causa lavori. Traffico deviato su Via Barnaba Oriani.

Piazza Lorenzo Lotto, restringimento di carreggiata causa lavori su cavi interrati fino al 14 febbraio.

Autobus e mezzi pubblici.

Deviata la linea autobus 028 per la chiusura di via di Selva Nera disposta dai Vigili del Fuoco a causa di un palo della Telecom pericolante.

Manifestazioni ed eventi.