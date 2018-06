Chiusa al traffico per una voragine via Attilio Friggeri. Cantieri aperti in viale Pretoriano, via Ettore Fieramosca e via Mattia Battistini. Giunti al termine i lavori stradale a Talenti ed a San Basilio; tornano a viaggiare regolarmente le linee autobus 350-351-344-404-444. Possibili disagi alla circolazione durante la giornata in via Aurelia per Concorso Allievi Marescialli Carabinieri presso il Centro Congressi ed in zona stadio Olimpico per una incontro di calcio tra vecchie glorie. Più nel dettaglio

In auto

Via Mattia Battistini, fra via Cardinale Massimi e via Lucio II, possibili difficoltà di circolazione causa lavori di scavo da parte di Telecom fino al 14 giugno.

Via Ettore Fieramosca, fra via Alberto Pollio e viadotto ferroviario, rifacimento del manto stradale in entrambe le direzioni fino al 11 giugno.

Viale Pretoriano, all'altezza di viale Piero Gobetti, restringimento di carreggiata causa lavori sul gasdotto fino al 22 giugno.

Via Attilio Friggeri, altezza via della Balduina, strada chiusa al traffico causa voragine.

Autobus e mezzi pubblici

A Talenti sono terminati i lavori in via Dario Niccodemi, nel tratto compreso via Bacchelli e via Musil. Per le linee autobus 350 e 351 sono ripristinati percorso e fermate.

In via Corridonia, a San Basilio, sono giunti al termine i lavori stradali iniziati lo scorso mese di gennaio. Con la conclusione del cantiere e il ripristino della viabilità, le linee 344 prolungata scolastica, 404 deviata scolastica e la linea 444 riprendono i normali percorsi.

Manifestazioni ed eventi