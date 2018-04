Restringimento di carreggiata per dissesto del manto stradale, con conseguenti disagi alla circolazione, in viale di Tor di Quinto. Da oggi tornano in strada gli autobus della Linea Mare 07 e 062 che collegano Roma alle spiagge di Ostia. Deviazione in corso causa lavori per i bus 025 su via Boccea e 716-717-n9 a Tor Marancia Dal pomeriggio e fino al 2 maggio via Sannio sarà chiusa al traffico per consentire le manifestazioni dedicate alla festa dei Lavoratori ed il famoso "concertone" di San Giovanni. Più nel dettaglio

In auto

Viale di Tor di Quinto, altezza civico 181, possibili difficoltà di circolazione causa restringimento di carreggiata per cedimento del manto stradale.

Autobus e mezzi pubblici

Da oggi torna in servizio la linea autobus 07 che collegherà la stazione Colombo della ferrovia Roma-Lido a Torvaianica/Campo Ascolano percorrendo la via Litoranea e transitando nelle vicinanze degli stabilimenti balneari comunali conosciuti come i "cancelli" e di fronte alle spiagge di Castel Porziano e Capocotta. Sempre da oggi sarà in strada il bus 062 che percorre l'intero lungomare di Ostia dal Porto Turistico a Castel Porziano con interscambio con la ferrovia Roma-Lido alle stazioni Lido Centro e Colombo.

La linea autobus 025 al momento è deviata per una chiusura su via Boccea all'altezza con via di Tragliata. Nel tratto chiuso, in entrambe le direzioni, la linea devia su via dell'Arrone e via Emilio Pasquini.

Linea bus 34, ripristinato il normale percorso sino a via Monte del Gallo.

Tor Marancia, lavori a via dell'Annunziatella e a viale Carlo Tommaso Odescalchi. Le linee 716-717 e n9 sono deviate.

Manifestazioni ed eventi