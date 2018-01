Restringimenti di carreggiata causa lavori in via San Damaso, via della Cava Aurelia, Casal De' Pazzi e via della Casetta Mattei. Traffico e code in città e sul Grande Raccordo Anulare. Deviata la linea autobus 990 in via Lattanzio, sia in direzione Monte Mario che piazza Cavour. Trasferito momentaneamente il capolinea del 889 per consentire l'allestimento di un cantiere tra via Mazzacurati e largo Reduzzi. Tornano a percorrere i regolari tragitti i bus 025-146-916 scuola a Casalotti e 46-49 in via Simone Mosca. Più nel dettaglio

In auto.

Via della Casetta Mattei, fra via degli Adimari e via Portuense, restringimento di carreggiata causa lavori in entrambe le direzioni fino al 7 febbraio.

Casal De' Pazzi, fra via Tiburtina e via Giovanni Palombini, fino al 29 febbraio restringimento di carreggiata causa rifacimento del manto stradale entrambe le direzioni.

Via San Damaso, fra via Gregorio VII e via San Evaristo, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 2 febbraio.

Via della Cava Aurelia, altezza vicolo del Vicario, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 12 febbraio.

Via delle Robinie, altezza piazza delle Peonie, possibili rallentamenti.

Grande Raccordo Anulare, traffico intenso fra svincolo 17: Tor Bella Monaca e svincolo 13: SS5 Via Tiburtina in direzione Esterna.

Autobus e mezzi pubblici.