Chiusi al traffico tratti di via Labico e via d'Azeglio. Restringimenti di carreggiata per lavori in via del Quartaccio, via di Casal dei Pazzi, via della Magliana e via Bonaventura Cerretti. Cantiere aperto anche in via Gaetano Fuggetta. Da oggi attiva la linea autobus 718 che collegherà largo Gaetano La Loggia alla stazione Piramide; previste inoltre novità anche per i bus 774-780 e 781. Disagi alla circolazione in mattinata in via Molise per manifestazione nei pressi del Ministero dello Sviluppo Economico. Più nel dettaglio

In auto

Via del Quartaccio, prossimità via Monte del Marmo, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 11 giugno.

Via Labico, intersezione con via Policastro, divieto di transito causa lavori su cavi interrati fino al 11 giugno.

Via di Casal dei Pazzi, fra via Tiburtina e via Giovanni Palombini, restringimento di carreggiata causa rifacimento del manto stradale fino al 2 giugno.

Via Gaetano Fuggetta, senso unico alternato sull'intero tratto causa lavori sulle condutture d'acqua.

Via della Magliana, intersezione con via Pescia, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 29 giugno.

Via d'Azeglio, fra via Antonio Rosmini e via Principe Amedeo, strada chiusa al traffico causa lavori sulle condutture d'acqua e dissesto del manto stradale.

Via Bonaventura Cerretti, fra via Graziano e via Baldo degli Ubaldi, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 6 giugno.

Autobus e mezzi pubblici

Da oggi sarà attiva la nuova linea 718 che collegherà largo Gaetano La Loggia alla stazione Piramide della metro B e della ferrovia Roma-Lido. I bus percorreranno via Portuense fino a piazzale della Radio, proseguendo poi per via Giovanni Volpato, Ponte Testaccio, via Galvani e via Marmorata e saranno in servizio tutti i giorni dalle 6:00 alle 22:30; il capolinea sarà in piazzale dei Partigiani. Previste inoltre alcune modifiche che riguarderanno le linee 774-780 e 781: la prima diventerà una circolare con capolinea in via Camillo Montalcini; la seconda verrà limitata alla stazione di Trastevere senza arrivare a piazza Venezia; infine la terza sarà attiva anche nei giorni festivi.

Manifestazioni ed eventi