Restringimenti di carreggiata per lavori in via Casal del Marmo e via Ostiense, sulla circonvallazione Gianicolense per voragine. Chiusi al traffico via Agostino Deprestis per operazioni di ripristino del fondo stradale e piazzale dei Militari Caduti nei Lager per una gara automobilistica. Da oggi la linea autobus 228 diventa circolare, effettuando un unico capolinea alla stazione Trastevere. Possibili disagi alla circolazione al Lido di Ostia dalle 18:00 e fino alle 14:00 di domani per evento. Più nel dettaglio

In auto

Circonvallazione Gianicolense, prossimità via Francesco Massi, restringimento di carreggiata causa voragine in direzione piazzale Enrico Dunant.

Via Agostino Depretis, divieto di transito causa lavori di ripristino del fondo stradale fino al 6 aprile.

Via Casal del Marmo, fra via Vignale e via di Boccea, restringimento di carreggiata e senso unico alternato causa lavori fino al 19 aprile.

Via del Teatro di Marcello, possibili difficoltà di circolazione causa lavori di ripristino del fondo stradale.

Piazzale dei Militari Caduti nei Lager, divieto di transito fino al 18 aprile per la gara automobilistica "Formula E".

Via Ostiense, fra via del Porto Fluviale e via dei Magazzini Generali, restringimento di carreggiata a causa del cedimento del manto stradale.

Autobus e mezzi pubblici

Da oggi la linea autobus 228 verrà trasformata in circolare con capolinea unico alla stazione Trastevere, in piazza Flavio Biondi. Il percorso seguito sarà il seguente: circonvallazione Gianicolense, via Bernardino Ramazzini, via Giacomo Folchi, via Portuense, via degli Irlandesi, viale Giuseppe Sirtori, largo La Loggia, via Portuense, via del Trullo, via Tempio degli Arvali, via della Magliana, via delle Vigne, via di Vigna Girelli, via Monte delle Capre e ritorno.

Manifestazioni ed eventi