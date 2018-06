Due incidenti questa mattina hanno coinvolto il Grande Raccordo Anulare, uno all'altezza dello svincolo Ospedale Sant'Andrea e l'altro tra le uscite 5 e 3. Restringimenti di carreggiata per lavori su viale Pretoriano, via Pio Emanuelli, via Alessandro Paravia, via Tommaso Arcidiacono e via Ugo Inchiostri. Cantieri anche in via Ulisse Aldrovandi e via Michele Amari. Continuano ad essere deviate su via Veneto le linee autobus 89-490 e 495 a seguito della chiusura di tratti di via Campania e corso d'Italia. Possibili disagi alla circolazione in via Tenuta Piccirilli per una manifestazione. Più nel dettaglio

In auto

Viale Pretoriano, all'altezza di viale Piero Gobetti, restringimento di carreggiata causa lavori sul gasdotto.

Grande Raccordo Anulare, incidente allo svincolo 4: Ospedale S.Andrea in direzione dello svincolo 1: SS1 Via Aurelia.

Via Ulisse Aldrovandi, fra il civ 18 (altezza Museo Civico di Zoologia) e viale delle Belle Arti, senso unico di marcia fino al 17 luglio per lavori di manutenzione straordinaria dell'armamento della linea tranviaria.

Via Michele Amari, fra il civico 24 e via Marco Tabarrini, previsti fino al 14 luglio lavori di scavo da parte della Flashfiber S.r.l..

Via Pio Emanuelli – via Alessandro Paravia – via Tommaso Arcidiacono – via Ugo Inchiostri, restringimento di carreggiata causa lavori di ripristino del fondo stradale fino al 31 luglio nella fascia oraria 09:00-19:00.

Via del Casale di San Basilio, dal civico 21 a via Nomentana, possibili difficoltà di circolazione causa lavori fino al 13 luglio.

GRA, incidente fra svincolo 5: SS2bis Cassia Veientana e svincolo 3: SS2 Via Cassia in direzione Esterna.

Autobus e mezzi pubblici

Prosegue la chiusura di un tratto di via Campania e della complanare di corso d'Italia, tra via Marche e via Toscana, per lasciare spazio ad un intervento di manutenzione su un tratto delle Mura Aureliane. Le linee 89-490 e 495 sono deviate su via Veneto, via Boncompagni e piazza Fiume.

Manifestazioni ed eventi