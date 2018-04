Divieto di transito in tratti di viale Carlo Tommaso Odescalchi per voragine, di via Fausto Pesci e via degli Angeli per lavori, di via Lorenzo il Magnifico per dissesto del manto stradale e di via Tiburtina per manutenzione ordinaria. Restringimenti di carreggiata in via Laurentina per operazioni sull'impianto di illuminazione pubblica e in viale della Primavera per cantiere aperto. Deviata la linea autobus 762 in via Francesco De Suppè, mentre tornano regolari i percorsi dei bus 703-703L e 707 in zona Eur. Più nel dettaglio

In auto

Via Tiburtina, prossimità Ponte Aniene, corsia chiusa al traffico causa lavori di manutenzione in direzione Fuori Città.

Via Laurentina, fra viale dell'Oceano Atlantico e viale dell'Umanesimo, restringimento di carreggiata causa lavori in direzione GRA fino al 22 maggio nella fascia oraria 09:30-16:30 per lavori sul'impianto di illuminazione pubblica.

Via Lorenzo il Magnifico, fra piazza Bologna e via Stamira, strada chiusa al traffico causa dissesto del manto stradale in direzione piazza Bologna.

Via Fausto Pesci – via degli Angeli, divieto di transito causa lavori.

Viale Carlo Tommaso Odescalchi, fra via Giuseppe Cerbara e via Flavia Tiziana, strada chiusa al traffico causa voragine in direzione largo Benedetto Bompiani.

Viale della Primavera, fra via delle Albizzie e via del Trifoglio, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 19 maggio.

Autobus e mezzi pubblici