Incidenti questa mattina sulla Tangenziale Est, tra uscita A24 e San Lorenzo, e in via di Santa Costanza. Divieto di transito per lavori di potatura in via Gaspara Stampa. Restringimento di carreggiata per lavori in via del Casale di San Pio e piazza Irnerio. La fermata delle linee autobus 23-34-280 in piazza Pia per motivi di viabilità è momentaneamente soppressa. Manifestazione in mattinata in piazza della Bocca della Verità, festeggiamenti per San Sebastiano in via Appia Antica a partire dalle ore 10:00. Più nel dettaglio

In auto.

Via del Casale di San Pio, fra via Aurelia Antica e via Cardinal Pacca, restringimento di carreggiata causa lavori dalle 21:00 di stasera fino al 26 gennaio.

Viale della Moschea, possibili difficoltà di circolazione causa rifacimento del manto stradale fino al 12 febbraio.

Via Gaspara Stampa, fra via Ugo Falena e via Francesco d'Ovidio, divieto di transito causa lavori di potatura fino al 25 gennaio nella fascia oraria 08:00-17:00.

Piazza Irnerio, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 17 febbraio.

Tangenziale Est, traffico rallentato causa incidente fra uscita A24 e uscita San Lorenzo-Largo Settimio Passamonti-Verano in direzione San Giovanni.

Via di Santa Costanza, all'intersezione con via Nomentana, traffico rallentato causa incidente.

Autobus e mezzi pubblici.

Per motivi di viabilità, momentaneamente soppressa la fermata 72072 delle linee autobus 23-34-280 situata in piazza Pia, altezza via della Conciliazione.

Manifestazioni ed eventi.