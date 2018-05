Chiusi al traffico tratti di via Vittorio Montiglio per intervento di riparazione fognario da parte di Acea e di viale Ignazio Silone per una manifestazione. Cantieri aperti anche in viale dell'Oceano Pacifico e via Boncompagni. Per lavori di rifacimento del manto stradale in via di Santa Severina è prevista fino al 26 maggio la deviazione della linea autobus 663; soppresse anche temporaneamente sette fermate. Rallentamenti fino al 4 giugno per il bus della Roma Tlp 035 in via di Valle Muricana. Più nel dettaglio

In auto

Via Vittorio Montiglio, fra via Luigi Arbib Pascucci e largo Damiano Chiesa, strada chiusa al traffico causa intervento urgente di riparazione collettore fognario da parte di Acea.

Viale dell'Oceano Pacifico, altezza complanare di via Cristoforo Colombo, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 21 giugno.

Via Boncompagni, fra via Puglie e via Lucania. senso unico di marcia causa lavori in direzione via Calabria fino al 8 giugno.

Viale Ignazio Silone, altezza via Orio Vergani, divieto di transito causa manifestazione dalle 13:00 alle 20:00 di oggi per il World Grand Prix Series Taekwondo 2018.

Autobus e mezzi pubblici

Previsti sino al 26 maggio i lavori di rifacimento del manto stradale su via di Santa Severina, tra largo Mileto e largo Cirò. La linea autobus 663 sta limitando il proprio percorso, non raggiungendo infatti il capolinea di largo Cirò. Sono inoltre temporaneamente sospese sette fermate: due a via Taurianova e una rispettivamente a via Bisignano, via di Santa Severina, viale Appio Claudio, via Siderno e via Oppido Mamertina.

Lavori Telecom a via di Valle Muricana sino al 4 giugno. La Roma Tpl fa sapere che saranno possibili rallentamenti per la linea bus 035.

Manifestazioni ed eventi