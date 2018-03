Restringimento di carreggiata in via Filippo Civinini. Chiusi al traffico tratti di via di Malafede e via Trionfale per dissesto del manto stradale, di via Ruggero di Lauria per operazioni sulle conduttore d'acqua, di via Casilina per lavori sul gasdotto e di via Cristoforo Colombo per cantiere aperto dedicato alla potatura. Possibili difficoltà di circolazione a Borgo Sant'Angelo e vie limitrofe per lavori di manutenzione straordinaria. Deviate a Centocelle le linee autobus 160-450-548 e n28. Più nel dettaglio

In auto

Via Cristoforo Colombo, fra via di Mezzocammino e via di Malafede, strada chiusa al traffico causa lavori di potatura in direzione Ostia dalle 09:00 alle 12:00 di oggi.

Via Casilina, altezza via Angelo Berardi, lavori sul gasdotto; è interdetto l'attraversamento veicolare e pedonale.

Via Ruggero di Lauria, fra via Andrea Doria e via Francesco Caracciolo, strada chiusa al traffico causa lavori sulle condutture d'acqua e dissesto del manto stradale.

Via Filippo Civinini, fra piazza Euclide e piazza Bartolomeo Gastaldi, restringimento di carreggiata causa lavori in direzione piazza Don Giovani Minzoni.

Via Trionfale, fra viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e via di San Tommaso d'Aquino, strada chiusa al traffico causa lavori sulle condutture d'acqua e dissesto del manto stradale su disposizione dei Vigili del Fuoco.

Borgo Sant'Angelo e vie limitrofe, possibili difficoltà di circolazione causa lavori di manutenzione straordinaria fino al 30 aprile.

Via di Malafede, fra via Vincenzo Borghini e via Ostiense, strada chiusa al traffico causa dissesto del manto stradale.

Autobus e mezzi pubblici