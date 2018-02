Restringimenti di carreggiata causa lavori in via Boccea e in via Laurentina. Chiusi al traffico tratti di via Archimede e via del Mandrione. Cantieri aperti anche in via Lattanzio e via Roberto Malatesta. Deviate per dissesto del manto stradale le linee autobus 50 e 150 in via Farini. Per circa un mese saranno possibili rallentamenti per il bus 051 in via della Riserva Nuova per operazioni sulla rete idrica. Disagi alla circolazione in giornata in piazzale Stadio Olimpico e in vicolo del Cinque-piazza della Scala. Più nel dettaglio

In auto.

Via Lattanzio, fra via Pacuvio e via Appiano, istituzione del doppio senso di marcia causa voragine. Obbligo svolta a destra in via Anneo Floro, all'intersezione con via Lattanzio.

Via Laurentina, fra via Celine e via Carlo Linati, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 5 marzo.

Via del Mandrione, fra sottopasso ferroviario via degli Angeli e il civico 113, strada chiusa al traffico causa lavori dalle fino al 30 aprile.

Via Boccea, fra via di Val Cannuta e via Bra, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 2 marzo.

Via Archimede, fra via Barnaba Tortolini e il civico 199, divieto di transito causa lavori sulle condutture d'acqua.

Via Roberto Malatesta, fra via Erasmo Gattamelata e piazza dei Condottieri, possibili difficoltà di circolazione causa lavori fino al 5 marzo.

Autobus e mezzi pubblici.

Per dissesto del manto stradale tra via Cavour e via Gioberti, via Farini è chiusa al traffico in entrambe le direzioni. E’ consentito il transito delle linee tram 5 e 14 mentre sono deviati i bus delle linee 50 e 105.

Da oggi e per circa un mese, rallentamenti potranno interessare la linea 051 che nel passaggio in via della Riserva Nuova dovrà convivere con la presenza di un cantiere aperto sulla rete idrica.

Manifestazioni ed eventi.