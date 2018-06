Incidente questa mattina al Lido di Ostia, in via Isole di Capo Verde. Divieto di transito per lavori in tratti di via Appia Nuova, corso d'Italia e via Campania. Possibili disagi alla circolazione per operazioni sul gasdotto in piazza Camerino, via Caltagirone, via La Spezia e viale Castrense. Deviate a Testaccio in via Galvani le linee autobus 718 e 719 a causa della presenza di un cantiere che rimarrà aperto fino al 4 agosto; cambio di percorso anche per la 437 in via Guglielmo Sansoni per allagamento. Più nel dettaglio

In auto

Via Appia Nuova, fra via Casalmonferrato e piazza dei Re di Roma, strada chiusa al traffico causa lavori sulle condutture d'acqua in direzione Centro fino al 31 luglio.

Piazza Camerino-via Caltagirone-via la Spezia e viale Castrense, possibili difficoltà di circolazione causa lavori sul gasdotto fino al 10 agosto.

Corso d'Italia, fra via Andrea Ripa ed il civico 90, divieto di transito causa lavori fino al 23 giugno nella fascia oraria 08:00-17:00.

Lido di Ostia-via Isole di Capo Verde, all'Altezza di via Carlo Bosio, traffico causa incidente.

Via Campania, fra via Toscana e via Marche, strada chiusa al traffico causa accertamenti tecnici sul tratto delle Mura Aureliane.

Autobus e mezzi pubblici