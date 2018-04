Incidente questa mattina fra gli svincoli di via Togliatti e di via Fiorentini in direzione Tangenziale Est. In zona Eur ancora previsti disagi alla circolazione per le operazioni di smontaggio del circuito di Formula E. Divieto di transito in tratti di via Giovanni Antonio Magini, via della Caffarelletta e via Flaminia. Per una voragine, a Villa Bonelli sono deviate le linee autobus 44-44Festiva-33Scuola-711 e 774 in via Enrico de Nicola. Cortei e manifestazioni durante l'arco della giornata in zona Primavalle ed in via Teulada. Più nel dettaglio

In auto

Via Flaminia, fra via Nicaragua e via Bevagna, strada chiusa al traffico causa voragine in entrambe le direzioni. Rallentamenti nelle ore di maggior traffico nell'area interessata dalla chiusura.

Zona Eur, restringimenti di carreggiata e tratti chiusi alla circolazione fino al 22 aprile per lo smontaggio del circuito e delle strutture utilizzate per lo svolgimento della manifestazione Formula E.

Via della Caffarelletta, fra via Ferdinando Ughelli e via Bartolomeo Platina, strada chiusa al traffico causa presenza di alberi sulla carreggiata.

Via di Boccea, fra via Carrù e via Plautilla, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 27 aprile.

Via Giovanni Antonio Magini, all'intersezione di via Vibio Sequestre, strada chiusa al traffico causa rifacimento del manto stradale fino al 30 aprile.

A24 Tratto Urbano, incidente fra svincolo di via Togliatti e svincolo di via Fiorentini in direzione Tangenziale Est.

Autobus e mezzi pubblici

Villa Bonelli, voragine a via Fuggetta, si aggiorna la deviazione bus. Le linee 44, 44Festiva, 33Scuola e 774, in direzione esterna, giunte in via Ignazio Ribotti, transitano in via Benucci e via Frattini, dove effettuano capolinea all'altezza della fermata 74726. Da qui iniziano la corsa di ritorno direzione centro percorrendo via Frattini, viale Sirtori e largo la Loggia. La linea 711, invece, continua a essere deviata da via degli Irlandesi su via Prospero Colonna e viale Sirtori.

Manifestazioni ed eventi