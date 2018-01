Incidente questa mattina sull'A1 Diramazione Roma Sud in direzione del Grande Raccordo Anulare. Chiusi al traffico tratti di via di Tor Pagnotta, via di Porta Medaglia e a Rione Prati fra viale delle Milizie e viale Giulio Cesare. Restringimenti di carreggiata per lavori in via della Pisana, via Sabotino, via delle Tre Cannelle e diverse strade appartenenti al Quartiere Aurelio. Cantiere aperto in zona San Pietro, per la precisione in via della Traspontina e a Borgo Sant'Angelo, con conseguente spostamento del Capolinea degli autobus 40 e 62 all'altezza dell'ospedale Santo Spirito. Più nel dettaglio

In auto.

Via di Porta Medaglia, fra via Ardeatina e via di Torre Sant'Anastasia, strada chiusa al traffico causa dissesto del manto stradale in entrambe le direzioni.

Rione Prati, fra viale Giulio Cesare e viale delle Milizie, divieto di transito causa evento particolare fino alla mezzanotte del 16 gennaio.

A1 Diramazione Roma Sud, incidente alla Barriera di Roma Sud in direzione Grande Raccordo Anulare.

Via delle Fornaci, via Nicolò III, via della Stazione di San Pietro, via Santa Maria alle Fornaci: restringimento di carreggiata causa lavori di potatura e/o abbattimento degli alberi fino al 15 marzo nella fascia oraria 07:00-13:00.

Via della Pisana, fino al 16 marzo restringimento di carreggiata per lavori.

Via di Tor Pagnotta, fra via del Bel Poggio e via della Cecchignola, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 10 febbraio.

Via Sabotino, possibili difficoltà di circolazione causa lavori di potatura fino al 19 gennaio.

Via delle Tre Cannelle, divieto di transito causa lavori di ripristino del fondo stradale fino al 27 gennaio.

Autobus e mezzi pubblici.