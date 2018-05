Chiuse al traffico via Nizza, via Eugenio Torelli Viollier ed un tratto di via Tuscolana. Restringimenti di carreggiata per lavori in via Nostra Signora di Lourdes, viale Pretoriano, via Cina e via Portuense. Importanti novità interesseranno diversi autobus a seguito dell'apertura della Stazione San Giovanni della Metro C; è infatti istituita la linea 77 e dieci bus subiranno modifiche al percorso abituale. Difficoltà di circolazione durante l'arco della giornata in via Aurelia per Concorso Pubblico. Più nel dettaglio

In auto

Via Nostra Signora di Lourdes, fra largo Luigi Monti e via Santa Bernadette, restringimento di carreggiata e senso unico alternato causa rifacimento del manto stradale fino al 19 maggio nella fascia oraria 09:30-16:30.

Via Eugenio Torelli Viollier, divieto di transito causa lavori di costruzione fino al 7 luglio.

Viale Pretoriano, altezza viale Piero Gobetti, restringimento di carreggiata causa lavori gasdotto fino al 18 maggio.

Via Nizza, fra via Velletri e via Brescia, divieto di transito causa dissesto del manto stradale.

Via Cina, fra via Fiume Azzurro e via del Fosso del Torrino, restringimento di carreggiata causa rifacimento del manto stradale in direzione piazza Hazon fino al 18 maggio nella fascia oraria 09:00-16:30.

Via Tuscolana, viadotto altezza Osteria del Curato, divieto di transito causa rifacimento della segnaletica orizzontale fino al 18 maggio.

Via Portuense, altezza di via di Pozzo Pantaleo e via Quirino Majorana, restringimento di carreggiata causa lavori gasdotto fino al 16 giugno.

Autobus e mezzi pubblici

Da oggi e fino a cessate esigenze, per l'abbattimento di un albero in via Prenestina altezza viale Palmiro Togliatti, la linea tram 14 effettua capolinea provvisorio in piazza dei Gerani. Bus sostitutivi nella tratta Prenestina/Bresadola e viale Palmiro Togliatti.

Con l'apertura della Metro C alla stazione di San Giovanni, da oggi importanti novità interesseranno le linee bus che gravitano nell'area est della città, con l'obiettivo di agevolare gli spostamenti verso il Centro, la Metro B e la ferrovia Roma-Lido. Alle modifiche che interesseranno dieci linee (51-81-545-673-715-590-650-n1-056-058), si affiancherà l'esordio della linea 77 che collegherà Metro A e Metro C al nodo di scambio Ostiense/Piramide transitando nel quartieri Appio e Appio Latino, in via Cilicia e in viale Marco Polo.

Manifestazioni ed eventi