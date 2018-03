Incidente questa mattina al Centro Storico, all'altezza del lungotevere degli Anguillara. Restringimento di carreggiata per lavori in via della Magliana. Cantieri aperti anche in via Pazzano e in via dei Monti Tiburtini. Chiusi al traffico tratti di via Lubriano, viale Giulio Cesare e viale Tirreno. Deviate in via di Torrenova, in corrispondenza di via Endimione, le linee autobus 053 e 056 a causa dell'interruzione stradale disposta dai Vigili del Fuoco. Più nel dettaglio

In auto

Via Lubriano, fra via Santi Cosma e Damiano e via al Sesto Miglio, strada chiusa al traffico causa allagamento.

Via Pazzano, fra via della Stazione di Ciampino e via Portigliola, disagi per rifacimento del manto stradale in entrambe le direzioni fino al 21 marzo.

Via dei Monti Tiburtini, prossimità via dei Durantini, possibili difficoltà di circolazione fino al 30 aprile per la realizzazione allaccio in fogna.

Laterale viale Giulio Cesare, fra via Damiata e via Carlo Alberto Dalla Chiesa, strada chiusa al traffico causa caduta cornicioni.

Via della Magliana, fra via dell'Impruneta e via Mondolfo Ugo Guido, restringimento di carreggiata causa lavori di ripristino fondo stradale fino al 17 marzo nella fascia oraria 09:30-16:30.

Viale Tirreno, fra via Martana e via Conca d'Oro, divieto di transito causa lavori di potatura fino al 24 marzo. Possibili ripercussioni al traffico veicolare nelle ore di maggior traffico.

Centro Storico, lungotevere degli Anguillara, possibili rallentamenti causa incidente.

Manifestazioni ed eventi