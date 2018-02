Restringimenti di carreggiata causa lavori in via Portuense e sul Grande Raccordo Anulare. Chiuso al traffico un tratto di via di Porta Medaglia per dissesto del manto stradale. Incidenti in via Laurentina e via Aurelia. Spostato il capolinea della linea autobus 89 da via Makallè a via Bressanone. Deviati diversi bus per operazioni alla rete fognaria in via Annia Regilla. Possibili disagi alla circolazione fino a domani notte su viale Giuseppe Mazzini per l'Inaugurazione dell'Anno Giudiziaria della Corte dei Conti. Più nel dettaglio

In auto.

Grande Raccordo Anulare, restringimento di carreggiata causa lavori fra svincolo 3: SS2 Via Cassia e svincolo 8: SS4 Via Salaria in direzione interna fino al 26 febbraio.

Via Laurentina, prossimità via Ignazio Silone, possibili rallentamenti causa incidente.

Via di Porta Medaglia, fra via Ardeatina e via di Torre Sant'Anastasia, strada chiusa al traffico causa dissesto del manto stradale in entrambe le direzioni.

Via Portuense, fra via di Pietra Papa e via Giovanni Volpato, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 2 marzo.

Incidente in via Aurelia, fra Circonvallazione Aurelia e via Azone, in direzione GRA.

Autobus e mezzi pubblici.

Nel quartiere Africano, la linea 89 sposta la fermata di capolinea da via Makallè a via Bressanone, in corrispondenza della fermata Sant’Agnese/Annibaliano della metro B1. A via Makallè, la 89 continuerà comunque a transitare e ad effettuare fermata.

Per lavori alla rete fognaria, via Annia Regilla verrà chiusa ai mezzi pesanti tra via Appia Pignatelli e via San Tarcisio. Dalle 7:30 alle 16:30 circa saranno deviate le linee autobus 118-662-765, che percorreranno via Appia Pignatelli, via San Tarcisio e via Annia Regilla; la linea 654 proveniente da piazza di Cinecittà, farà invece provvisoriamente capolinea in largo di Villa dei Quintili in corrispondenza della linea 118. Non raggiungerà quindi il capolinea di via Lagonegro.

Manifestazioni ed eventi.