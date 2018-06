Divieto di transito in tratti di via Caltanissetta e di via Leone IV. Restringimenti di carreggiata per lavori in via della Stazione di San Pietro, viale Europa, via delle Fornaci e via del Foro Italico. Tornano a viaggiare regolarmente in piazza dell'Emporio le linee 30-83-170-716 e 781, mente si prevedono rallentamenti in via dei Pioppi per l'autobus 548 a causa di operazioni sulla rete elettrica. Possibili disagi alla circolazione durante la giornata in zona Stadio Olimpico per la tappa del "Non Stop Live" di Vasco Rossi. Più nel dettaglio

In auto

Via della Stazione di San Pietro, fra via Alessandro III e via di Porta Cavalleggeri, restringimento di carreggiata causa lavori.

Via Caltanissetta, a partire da via Avellino, divieto di transito causa lavori da parte di Italgas.

Viale Europa, fra viale Boston e via Cristoforo Colombo, possibili difficoltà di circolazione causa restringimento di carreggiata fino al 20 giugno.

Via Leone IV, fra largo Trionfale e piazza del Risorgimento, strada chiusa al traffico causa lavori di potatura in entrambe le direzioni. Per i veicoli provenienti da Via Candia c'è l'obbligo di proseguire dritto verso viale Giulio Cesare.

Via delle Fornaci, fra via San Liberio e via di San Telesforo, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 13 giugno.

Via del Foro Italico, altezza viale di Tor di Quinto, restringimento della rampa di accesso per lavori di manutenzione in direzione via Salaria fino al 15 giugno nella fascia oraria 09:00-16:30.

Autobus e mezzi pubblici

Da oggi fino 22 giugno sono possibili rallentamenti per la linea 548 al passaggio in via dei Pioppi, dove sono in programma lavori di posa dei cavi e di ampliamento della rete elettrica.

Terminati i lavori in piazza dell'Emporio; le linee 30-83-170-716 e 781, provenienti da piazza Venezia, sono tornate a viaggiare regolarmente.

Manifestazioni ed eventi