in foto: Immagine di repertorio

Il corpo di un uomo di circa 60 anni è stato trovato su via Trionfale a Roma, all'incrocio con via San Giuseppe Da Copertino prima dell'imbocco per il Grande Raccordo Anulare, in direzione Fiumicino. A segnalarlo a Fanpage.it alcuni automobilisti di passaggio intorno alle ore 17 di ieri, 28 settembre. "Sembrava come se lo avessero messo lì apposta" ha detto una donna, chiaramente provata dalla scena alla quale ha assistito. Il cadavere era in terra a ridosso del guardrail. Sul posto nel pomeriggio è intervenuta un'ambulanza dopo la chiamata d'emergenza. Il personale sanitario del 118 ha tentato di rianimarlo ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Per i rilievi del caso sono intervenute due volanti della Polizia che hanno transennato l'area in attesa dell'arrivo del medico legale che ha esaminato il corpo e non ha trovato segni di violenza. Al momento non è nota l'identità della vittima.

La Questura sta indagando sul caso per chiarire le dinamiche dell'accaduto e come il corpo dell'uomo sia arrivato in quel punto. Al momento sono al vaglio tutte le ipotesi e non si esclude nessuna pista. Sul corpo è stata disposta l'autopsia per risalire alle cause della morte. Per avere maggiori informazioni si dovranno attendere i risultati dell'autopsia.