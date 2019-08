Nel pomeriggio di ieri – lunedì 26 agosto – un grave incidente si è verificato su via Trionfale a Roma. Qui, per cause ancora da chiarire, una microcar modello Aixam e un'automobile si sono scontrate poco prima del San Filippo Neri. Nello schianto sono rimaste ferite due ragazze di diciassette anni, che sono state trasferite d'urgenza in ospedale. Sul posto i soccorsi sanitari del 118 con due ambulanze, che hanno portato le giovani in codice rosso al Policlinico Gemelli. La Polizia Locale ha eseguito i rilievi del caso per stabilire con certezza la dinamica del sinistro. A bordo dell'auto coinvolta nell'incidente viaggiava invece solo il conducente, un uomo di 51 anni, uscito sostanzialmente illeso dall'impatto e la cui posizione è al vaglio.

Centocelle: 31enne investito è in prognosi riservata

Un altro grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri in via dei Castani, nel quartiere di Centocelle. Qui un uomo di 31 anni è stato investito in via dei Castani, all'altezza dell'incrocio con via dei Faggi, da una Smart Fortwo. Trasportato in codice rosso al Policlinico Casilino, è stato successivamente trasportato all'Umberto I dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Al vaglio la posizione del conducente dell'auto.