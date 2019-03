Un grave incidente è avvenuto questa notte su via Tiburtina, all’incrocio con via di Portonaccio. Erano circa le 4 di domenica 31 marzo quando un giovane di 22 anni, al volante di un’Alfa Romeo è andato a schiantarsi contro un taxi. In tutto sono sei le persone rimaste ferite nel sinistro di cui sei in maniera grave. A versare nella situazione più critica lo stesso conducente dell’Alfa: il giovane, di nazionalità tunisina, è arrivato in ospedale in condizioni disperate. Ricoverato la prognosi riserva rimane riservata. Secondo quanto ricostruito il ragazzo poco prima aveva provocato un incidente e per questo si stava dando alla fuga. Sul posto gli agenti della Polizia Locale che hanno eseguito i rilievi del caso e chiuso il tratto di strada interessato per rendere possibili le operazioni di soccorso.

in foto: Foto Sestini per Polizia dello Stato