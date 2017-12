Il cadavere di un uomo, un senza tetto di circa 30 anni, è stato ritrovato su via Salaria. Per la precisione, il corpo dell’uomo è stato rinvenuto tra il civico 1025 e il civico 985, in una zona di fitta vegetazione. L’allarme è stato dato da un amico dell’uomo che ha chiamato il Numero unico per le emergenze segnalano quanto scoperto. Al momento non viene esclusa nessuna pista e si sta cercando di capire cosa sia potuto avvenire per accertare le cause che hanno provocato la morte dell’uomo. Sull’episodio stanno indagando gli agenti della polizia di Stato.

L’amico che ha chiamato i soccorsi e denunciato il ritrovamento del cadavere ha raccontato una prima versione ora al vaglio degli investigatori. Secondo quanto riferito dall’uomo, la vittima sarebbe arrivata fino alla baracca di quest’ultimo e sarebbe riuscita a bussare alla porta. Ma una volta bussato l'uomo sarebbe caduto a terra, senza vita, tra le sterpaglie. Sul posto sono intervenute due volanti della polizia e la squadra della scientifica.

La salma dell’uomo è stata portata al policlinico di Tor Vergata, dove verrà effettuata l’autopsia sul corpo della vittima. Secondo quanto riportato finora non si esclude neanche l’ipotesi dell’omicidio. Sul caso sta continuando a indagare la polizia.