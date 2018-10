in foto: Foto dal profilo Twitter @astralmobilita

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi – giovedì 11 ottobre – su via Pontina dove in un tamponamento a catena sono rimaste coinvolte due auto e un mezzo pesante. I mezzi viaggiavano in direzione di Latina e il sinistro è avvenuto all'altezza di Pomezia, al chilometro 30,800. Una delle due vetture coinvolte è stata schiacciata dal tir contro il guard rail. Il conducente è rimasto ferito, ma fortunatamente in maniera lieve. Sul posto sono giunti, oltre il personale sanitario del 118, gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia e il personale di Astral.

Inevitabili le ripercussioni alla circolazione per permettere che la Stradale eseguisse i rilievi del caso per stabilire la dinamica ed accertare eventuali responsabilità nell'incidente, e per rimuovere successivamente i mezzi coinvolti nel sinistro. Lunghe code si sono formate in direzione del capoluogo pontino, costringendo gli automobilisti a deviazioni o lunghe attese.