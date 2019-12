in foto: Il camion ribaltato su via Pontina in località Campoverde

Un grave incidente è avvenuto attorno alle 9.00 di mattina di oggi – sabato 21 dicembre – nel territorio di Aprilia in provincia di Latina. In località Campoverde un camion ha sbattuto contro il guardrail finendo per ribaltarsi di traverso su via Pontina all'altezza del chilometro 52,000 in direzione di Roma. Il risultato è stato il traffico che è andato completamente in tilt e la chiusura della strada verso Roma, per permettere l'intervento dei mezzi di soccorso e dei rilievi del caso. Il flusso delle vetture è stato deviato all'altezza di Campoverde Nord. Code e rallentamenti si sono registrate anche in direzione di Latina.

Da quanto si apprende si tratterebbe di un incidente autonomo che non ha coinvolto altri veicoli. Sul posto i soccorsi sanitari del 118 che hanno assistito il conducente del mezzo pesante, che è uscito fortunatamente praticamente illeso dall'incidente. Sul posto anche il personale di Anas e della polizia stradale di Aprilia, che sono a lavoro per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Difficoltose le operazioni di rimozione del mezzo incidentato, per le quali è stato necessario l'intervento dei mezzi di soccorso meccanici.

Questa mattina un incidente si è verificato anche sulla Diramazione Roma Nord dell'autostrada A1, con code tra il casello di Roma Nord e il bivio per la A1 Roma Firenze in direzione di Firenze. Un incidente si è verificato su viale di Tor di Quinto all'altezza di via Federico Caprilli in direzione del Grande Raccordo Anulare. Code per incidente anche sul Grande Raccordo Anulare tra via Pontina e via Casilina in carreggiata esterna, mentre traffico rallentato è segnalato fra via Ardeatina e la Romanina sempre in carreggiata esterna.