in foto: Immagine di repertorio

Una giornata da dimenticare quella di oggi – lunedì 9 dicembre – per i pendolari che ogni giorno prendono via Pontina per recarsi a Roma, sopratutto per ragioni di lavoro. A causa di un incidente avvenuto tra Pomezia e Castel di Decima, si sono verificate code fino a 20 chilometri. Molti gli automobilisti che hanno deciso di tornare indietro, rinunciando a muoversi. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 18, dove si è ribaltato un camion per cause ancora da chiarire. Da quanto si apprende nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Rimosso il mezzo ribaltato la strada è stata riaperta

Sul posto è giunta la polizia stradale di Aprilia e i mezzi di soccorso meccanico che hanno rimosso il mezzo pesante ribaltato. Dopo che le condizioni di sicurezza sulla sede stradale sono state ripristinate, la strada è stata riaperta e la situazione del traffico è lentamente tornata alla normalità.

Sciopero dei trasporti e situazione del traffico oggi a Roma

Una mattinata difficile sul fronte della mobilità anche nella capitale, a causa di diversi incidenti avvenuti nell'ora di punta questa mattina sul Grande Raccordo Anulare e non solo, e per lo sciopero di quattro ore del trasporto pubblico locale che ha portato alla chiusura della Metro C e a una forte riduzione delle corse sulla linea B e C della metropolitana, corse saltate e disagi anche per il trasporto pubblico di superficie.