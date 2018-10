Con una nota il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato dall'esponente del M5s Danilo Toninelli, prende posizione sul progetto di costruzione dell'autostrada Roma – Latina: "Si fa presente che ogni azione amministrativa attivata dal Mit sull'opera è da considerarsi unicamente quale atto dovuto rispetto alla necessità di tutelare l'Amministrazione da richieste risarcitorie in sede giurisdizionale, e non ha alcuna valenza in relazione alle decisioni politiche sull'infrastruttura, che saranno assunte in un dialogo già programmato con la Regione Lazio, dialogo che auspichiamo possa essere proficuo". La puntualizzazione arriva dopo la conferma del finanziamento per l'opera da parte del Cipe: i soldi non saranno persi e il ministero si tutelerà da eventuali ricorsi delle ditte, ma l'opportunità dell'opera rimane ancora da discutere insomma. La nuova autostrada è fortissimamente voluta dal governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che spera di poter inaugurare al più presto i cantieri dopo ritardi, ricorsi e blocchi.

Nella stessa nota il Mit prende posizione su un'altra annosa questione infrastrutturale che riguarda i collegamenti tra Roma e la zona Pontina: la sicurezza e lo stato in cui versa la via Pontina, quasi quotidianamente teatro di incidenti. "Piuttosto, non può più attendere la messa in sicurezza della Pontina. – si legge nella nota – Tantissimi cittadini utilizzano una statale tra le più affollate e pericolose d'Italia. Questo Ministero è già al lavoro per garantire in tempi brevi all'importante arteria standard di sicurezza e di qualità degni di un Paese europeo, rimediando così ad anni di incuria e insipienza politico-amministrativa".