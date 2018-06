Un grave incidente è avvenuto attorno alle 14.00 di oggi, martedì 26 giugno, in via del Corso in pieno centro a Roma. Il sinistro è avvenuto nel tratto compreso tra piazza Venezia e larghi Chigi. Qui un bambino di sei anni, di nazionalità in francese in vacanza con i genitori a Roma, è stato investito da uno scooter. Sul posto i soccorsi sanitari del 118 che hanno trasportato il piccolo in ospedale. Da quanto si apprende le sue condizioni non sono gravi e non destano particolare preoccupazione.

Glia genti del I Gruppo di Polizia Locale hanno eseguito i rilievi del caso e per alcune decine di minuti la strada è stata chiusa, con la conseguente deviazione dei bus delle linee 51-62-63-83-85-160-492-628 come segnalato dall'account Twitter @InfoAtac. Terminati i rilievi da parte dei vigili la situazione è tornata alla normalità.