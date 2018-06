in foto: Foto Twitter "La Segnalatrice"

Un atto vandalico nel pieno centro di Roma. Presa di mira la segnaletica per le indicazioni sul percorso Pantheon – Trevi – Quirinale che si trovava posizionata per la consultazione in via del Corso. Il cartello è stato letteralmente spaccato. "Si sono davvero impegnati per distruggerlo" si legge nel tweet di denuncia de "La Segnalatrice" comparso sul social network. Di questa mattina la foto che ha immortalato il segnale riverso sulla strada. Un'indicazione utile ai turisti per raggiungere alcune delle mete più gettonate della Capitale, spesso nascoste tra i vicoli di Roma e tutte da scoprire per chi è in visita. La segnaletica, infatti, era scritta in Italiano e in Inglese ma non solo: erano raffigurati anche i simboli della lingua Braille. Il gesto è stato commentato dai passanti che hanno visto il cartello danneggiato: "Un atto ignobile di persone che si divertono a danneggiare i luoghi pubblici" ha detto una signora che si è fermata ad osservare mentre stava andando frettolosamente al lavoro. Un ragazzo: "Una mancanza di rispetto soprattutto nei confronti dei non vedenti che utilizzano questi supporti alla ricerca di informazioni utili".