in foto: Il luogo dell’incidente (Google Street View)

Un incidente mortale si è verificato nella serata di ieri – sabato 9 marzo – su via Cassia all'altezza del civico 1961 alla periferia nord della capitale, in zona Olgiata. Erano circa le 22.00 quando un'automobile, una Daihatsu, ha sbandato finendo fuori strada finendo per schiantarsi contro il guardrail. Al volante della vettura un ragazzo di 30 anni che è deceduto sul colpo: al loro arrivo i soccorsi sanitari del 118 giunti a bordo di un'ambulanza non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Per estrarre il corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Monte Mario che hanno chiuso la strada per il tempo necessario a eseguire i rilievi e mettere in sicurezza la sede stradale. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione. Nell'incidente non sono rimaste coinvolte altre persone o vetture. Ad essere fatale al 30enne potrebbe essere stata l'alta velocità.