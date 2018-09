in foto: Via Casilina all’altezza dell’incidente mortolo (Google Maps)

Un incidente mortale è avvenuto nella serata di ieri – lunedì 10 settembre – su via Casilina all'estrema periferia sud della capitale. Erano circa le 19.00 quando una donna di 67 anni è stata travolta all'altezza del civico 1377 mentre attraversava la strada consolare. Sbalzata con violenza sull'asfalto da una Lancia Y, la donna è stata soccorsa e trasportata d'urgenza da un'ambulanza del 118 al vicino Policlinico di Tor Vergata. Qui è stata ricoverata in codice rosso ma, nonostante gli sforzi dei medici, è deceduta poco dopo l'ingresso: troppo gravi le lesioni riportate nell'impatto prima con l'auto e poi con il manto stradale.

Alla guida dell'auto coinvolta nell'investimento mortale un ragazzo di 23 anni che si è immediatamente fermato a prestare soccorso e che ora rischia un'incriminazione per omicidio stradale. Dei rilievi si sono occupanti gli agenti del VI Gruppo della Polizia Locale che sono a lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. La vettura è stata posto sotto sequestro e il conducente sottoposto agli esami per verificare se fosse alla guida sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti.