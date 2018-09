in foto: Pullman incastrato tra le auto parcheggiate blocca via Aurelia Antica

Traffico in tilt e lunghe code su via Aurelia Antica a Roma. Un pullman è rimasto incastrato tra le auto parcheggiate su entrambi i lati della carreggiata e ha bloccato la circolazione per diverse ore. Una domenica pomeriggio di passione per i romani, in viaggio fuori città o per una passeggiata a Villa Pamphilj, intenzionati a godersi le ultime ore di sole del week end, prima di tornare al lavoro. Sul posto è intervenuta la polizia locale per facilitare la ripresa della circolazione. Autisti e passeggeri sono scesi dalle vetture e si sono riversati in strada spazientiti per la lunga attesa: "E'un'ora che aspettiamo completamente fermi in coda" ha detto a Fanpage una donna diretta al parco. "I parcheggi selvaggi sono indecenti, creano problemi e fanno perdere tempo agli altri – si sfoga un automobilista – vorrei trascorrere la domenica pomeriggio tranquillo con la mia famiglia, invece siamo qui, imbottigliati nel traffico, mi sembra un lunedì mattina nelle ore di punta". Tante le persone sul posto che, esasperate, hanno commentato due dei grandi problemi di Roma: il traffico e i parcheggi.

Via Aurelia bloccata

Via Aurelia Antica è rimasta bloccata a causa di un pullman che non riusciva a passare tra le automobili parcheggiate, anche se in divieto di sosta, su entrambi i lati della strada. I vigili urbani sono arrivati intorno alle ore 18 e hanno comunicato agli automobilisti che il carro attrezzi non sarebbe arrivato se non dopo ore di attesa. Dopo un quarto d'ora, hanno diretto il traffico, indicando ai veicoli, specialmente ai motorini e alle moto, di tornare indietro su via Aurelia Antica contromano o in retromarcia, alternando il traffico delle auto.