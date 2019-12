in foto: Vigili del fuoco a lavoro su via Pontina

Via Appia rimane chiusa tra Cisterna di Latina e Terracina in entrambe le direzioni in provincia di Latina. La strada statale 7 è stata chiusa tra il chilometro 63,300 e il chilometro 95,000, a causa della caduta di alcuni alberi a seguito delle forti raffiche di vento che negli scorsi giorni hanno funestato il territorio provocando la caduta di alberi e rami. "La chiusura è stata disposta, nella giornata di ieri, in via precauzionale, a seguito delle condizioni meteo avverse che si sono abbattute nella zona e delle forti raffiche di vento che hanno portato alle operazioni per la rimozione delle alberature abbattute dal vento, taglio dei rami pericolanti ed alla verifica della stabilità di altre alberature presenti lungo il tracciato", si legge in una nota dell'Anas. Il traffico è deviato sulle viabilità locale e su via Pontina, con inevitabili ripercussioni alla circolazione.

"Sono in corso anche le attività di pulizia del manto stradale nella massima sicurezza sia per l’utenza in transito che per il personale coinvolto – prosegue la nota di Anas – A seguito di valutazioni che verranno effettuate nel corso della giornata odierna potranno essere riaperti tratti stradali sempre in funzione dell’allerta meteo diramata dalla protezione civile regionale".