in foto: Immagine di repertorio

Un pino è crollato su un'auto in corsa a Cura di Vetralla, in piazza Santa Maria del Soccorso. L'ennesima tragedia sfiorata a causa della caduta di questi arbusti addosso a vetture e persone, che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi per la donna all'interno della macchina, soccorsa in stato di shock ma non in pericolo di vita. La donna stava viaggiando sulla sua auto quando il pino le è improvvisamente crollato addosso. Rimasta incastrata nell'abitacolo, non riusciva a uscire da sola, tanto che sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per tagliare l'albero a aiutarla a mettersi in salvo.

Il primo a intervenire è stato un commerciante della zona che si trovava sul posto: l'uomo si è fatto prestare una motosega e ha iniziato a tagliare in più parti l'albero per aiutare la signora. Subito dopo è stato raggiunto da altre persone che si trovavano nella piazza, e che hanno lavorato insieme fino all'arrivo dei vigili del fuoco. Sono stati i pompieri a estrarre la signora di 49 dalla propria auto. Fortunatamente la donna non ha riportato ferite gravi, ma quando è uscita dall'auto era in uno stato di fortissimo shock, tanto che è stata immediatamente caricata sull'ambulanza del 118 e portata in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai medici del 118, anche gli agenti della polizia locale. La piazza è stata chiusa al traffico per la messa in sicurezza dell'area e per la totale rimozione del pino.