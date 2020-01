Una donna è morta a bordo di uno scuolabus a Veroli, Comune in provincia di Frosinone. Il dramma è accaduto nella mattinata di oggi, venerdì 24 gennaio. A perdere la vita Maria Sanità, cinquant'anni, assistente sociale, colta da un malore improvviso mentre stava accompagnando i piccoli studenti a scuola. Una tragedia che ha scosso la città, la donna per il lavoro che faceva era nota in zona, apprezzata sia per la sua professionalità che dal punto di vista umano. Chi la conosceva la ricorda come una persona sempre sorridente e gentile, disponibile con tutti, che amava la vita. Lutto nel Frusinate, amici e conoscenti si sono stretti intorno al dolore della famiglia e dei suoi cari per la scomparsa improvvisa, in attesa che vengano celebrati i funerali. Cordoglio dall'amministrazione comunale di Veroli e dall'autista dello scuolabus che ha allertato i soccorsi.

Maria Sanità morta sullo scuolabus

Maria si è sentita male poco prima delle nove, mentre era a bordo del pullmino che stava transitando all'altezza di Collecapito. Capendo che qualcosa in lei non andava, ha chiesto aiuto all'autista, che ha accostato e chiesto l'intervento di un'ambulanza. Sul posto ricevuta la segnalazione è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha tentato di soccorrerla. Ma la donna si è spenta in pochi istanti, inutile la corsa a sirene spiegate e i tentativi dei paramedici di rianimarla, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita.