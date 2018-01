"Per 25 chilometri si pagano 4,90 euro, una cifra assurda e pregna di vergogna. Ogni giorno lavoratori, studenti e semplici turisti si trovano davanti a questo vero e proprio salasso autostradale. E la A24 è per i cittadini montani è l'unica strada percorribile per raggiungere Roma". La lettera è del consigliere comunale di Arcinazzo Romano (Roma), Luca Marocchi, ed è indirizzata al ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio. Obiettivo: rimarcare i danni dei residenti a causa dei rincari lungo la A24 e la A25. Sindaci e amministratori comunali chiedono di annullare gli aumenti

. "L'unica alternativa, la strada Tiburtina – ha aggiunto Marocchi -, non riesce a offrire quella fruibilità e celerità che l'automobilista va a cercare. Voi che dovreste tutelare il bene ultimo, siete chiamati a mettere mano a questa infausta situazione. Se poi vogliamo che la Valle Aniene chiuda definitivamente i battenti – ha concluso -, allora il discorso è ben differente".