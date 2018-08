Dai rubinetti delle case di Ventotene, isola dell'arcipelogo Pontino in provincia di Latina, da settimane esce acqua torbida e gialla dai rubinetti. Una situazione che sta provocando gravi disagi ai residenti e ai tanti turisti in vacanza, esasperando gli animi sull'isola. Tanti operatori lamentano una flessione drastica delle presenza a causa dell'acqua gialle, che di certo non è un bel biglietto da visita per i turisti.

Il sindaco Gerardo Santomauro ha annunciato l'intenzione di denunciare la società che gestisce il servizio idrico sull'isola. "Il Comune di Ventotene – ha reso noto – oltre ad essere a fianco dei cittadini, da parte sua chiederà al gestore del servizio idrico integrato, Acqualatina S.p.A., il risarcimento dei danni all’immagine per i gravi disagi causati ai residenti ed ai turisti".

Negli scorsi giorni una partecipatissima assemblea nella sede del comune ha visto la partecipazione di residenti e operatori turistici, determinati a chiedere una soluzione ai loro problemi. Ormai l'acqua del rubinetto non viene usata neanche più per usi domestici in alcuni punti di Ventotene, costringendo ad utilizzare l'acqua in bottiglia anche per cuocere la pasta.