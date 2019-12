in foto: Albero caduto a Fiumicino

La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza per la chiusura di tutti i parchi, cimiteri e ville storiche per la giornata di oggi, domenica 22 dicembre 2019, a causa del fortissimo vento che sta soffiando sulla Capitale. Atac ha comunicato su Twitter che le linee bus C2-C3-C4-C5-C7-C11-C13 non accederanno oggi ai cimiteri di Prima Porta e Laurentino. Linea C9 segue normale percorso.

Anche a Fiumicino chiusi cimiteri

Vento fortissimo e mareggiate in corso anche a Fiumicino. Per questo il sindaco del comune costiero, Esterino Montino, ha disposto la chiusura di tutti i cimiteri comunali. Il primo cittadino ha invitato i cittadini alla massima prudenza: "Non sostate sotto gli alberi, specialmente quelli più grandi ed evitate i parchi (Villa Guglielmi, la Pineta di Fregene e tutti gli altri). Continuano le segnalazioni: un altro albero è caduto su via Castellammare, all'incrocio con via Marotta e un altro in Viale Viareggio all'incrocio con via Francavilla a mare".

Montino: "Rimanete lontani dalle spiagge"

Montino ha invitato tutti a rimanere lontani dalle spiagge, poiché da questa notte è in corso una "forte mareggiata con onde forza 8 che sta aggredendo le zone già colpite dalle precedenti mareggiate, ma anche la spiaggia di Fiumicino e altre zone del territorio. Sono in costante contatto con la Polizia Locale e la Protezione civile le cui squadre sono sul campo da ore per fronteggiare questa ennesima emergenza data dal maltempo. A tutte e tutti raccomando attenzione e prudenza".