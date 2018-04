in foto: Foto di Daniele Catalano – Facebook. Albero caduto su un’automobile a Ponte di Ferro, Marconi

Un albero è crollato su una automobile Bmw sulla via del Mare in direzione Roma. A bordo c'era una donna rimasta ferita, soccorsa e trasportata all'ospedale Grassi di Ostia. Le sue condizioni non sono gravi. A causa del maltempo e della pioggia forte sono tante le segnalazioni di rami spezzati e alberi caduti, tanto che gli interventi dei vigili del fuoco nelle prime ore della mattina sono stati già oltre quaranta. Tra le zone più problematiche c'è Ostia, dove un albero è caduto sulla facciata di un edificio in via Ugo Fellini. Disagi anche ai Castelli Romani, dove si segnalano rami caduti nella zona alta di Ariccia, sulla via dei Laghi e a Marino. Al Tuscolano è stato chiuso un tratto di via Enea sempre per la presenza di rami sulla carreggiata.

Picone (Fdi): "A Roma è emergenza"

"Lo stato delle alberature è in condizioni precarie, lo sanno tutti tranne il Movimento 5 Stelle che fino ad oggi non ha mosso un dito per garantire la sicurezza dei cittadini, messa ciclicamente in pericolo ad ogni ondata di maltempo. Solo questa mattina registriamo rami caduti fino al centro della carreggiata lungo via Affogalasino e il crollo di una grossa porzione di albero rovinata su delle auto in sosta a via Piacentini nel quartiere Pisana. Ancora una volta solo il caso sta evitando la tragedia, ci chiediamo quando la Sindaca Raggi e la Presidente Crescimanno vorranno assumersi le responsabilità di governo di questo territorio. E' vergognoso che si continui a navigare a vista su questo tema, nonostante le criticità ormai evidenti a tutti". Così si legge in una nota firmata da Giovanni Picone, capogruppo di Fratelli d'Italia al Municipio XII.