in foto: La merce nascosta sotto terra sequestrata dalla polizia locale di Roma Capitale

Nascondevano la merce venduta illegalmente in una buca sottoterra in diverse zona del centro storico della Capitale. Gli agenti della polizia locale negli ultimi due giorni hanno sequestrato vari oggetti nelle aree in prossimità del Colle Oppio e Colosseo, nel rione Monti e in via Statilia. Durante i controlli hanno scoperto depositi di merce molto particolari, utilizzati da alcuni venditori ambulanti. Il personale del reparto PICS (Pronto Intervento Centro Storico), durante alcune operazioni di contrasto ai fenomeni di degrado e abusivismo commerciale, ha rinvenuto, nei pressi del parco del Colle Oppio, decine di ombrelli, poncho, foulard, accuratamente nascosti sotto mezzo metro di terra: un deposito per la merce, pronta per essere venduta illegalmente.

Tutta la merce è stata sequestrata e le zone interessate sono state sottoposte a interventi di bonifica. Sono state rimosse anche tende, cartoni e masserizie, appartenenti a piccoli insediamenti o giacigli di fortuna.